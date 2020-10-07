В Кремле не видят необходимости в новых мерах поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса, так как в настоящее время экономика работает. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас ситуация иная. Меры поддержки были связаны с остановкой фактически экономики. В настоящий момент экономика функционирует, все отрасли работают, поэтому ситуация иная, но, конечно же, она очень тщательно мониторится», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, планируют ли власти объявить о новых мерах поддержки для бизнеса на фоне нарастающего числа случаев заражения коронавирусом.

При этом сокращать поддержку малого и среднего бизнеса в РФ не следует, уверен Песков. Комментируя мнение Всемирного банка о необходимости оказывать МСБ лишь точечную поддержку, он напомнил, что бизнес получил достаточно серьезную поддержку во время кризиса. «Говорить о том, что в целом правительство занималось какой-то вертолетной, как это говорят, поддержкой или раздавало «вертолетные деньги», не приходится. Поддержка в целом была точечной», — указал Песков.

Бизнес предупредил о возможном банкротстве до 50% МСБ в России До октября в стране действовал мораторий на банкротство, поэтому сложно оценить, сколько предприятий уже закрылись окончательно.

По его словам, «сокращать поддержку малого и среднего бизнеса, наверное, было бы неверно». «Мы далеки, конечно, от необходимых цифр в этом плане, но поддержка и развитие малого и среднего бизнеса является одним из главных приоритетов правительства», — признал представитель Кремля, добавив, что состояние МСБ — это «очень важный барометр экономики страны».