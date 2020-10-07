В ЮниКредит Банке теперь можно оформить дебетовую карту Visa детям от шести до 14 лет. Детская карта — это дополнительная карта на имя ребенка, которая привязана к счету родителей. Ребенок может выбрать дизайн из трех вариантов, говорится в релизе финучреждения.

«Карта поможет родителям быть в курсе расходов детей. Когда ребенок что-то покупает или снимает наличные, вы получаете уведомление на телефон. Также все расходы, снятия наличных и переводы вы увидите в мобильном приложении. В нем же можно установить лимиты на покупки или снятие наличных, ограничить покупки в Интернете или иностранных магазинах», — сказано в сообщении.

Обслуживание карты бесплатное, заплатить нужно только 300 рублей за выпуск. Блокировка и перевыпуск — без комиссии. За снятие наличных в банкоматах ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка, «Уралсиба», «Открытия», МКБ комиссия не взимается. За снятие в других банкоматах спишется 1%, минимум 99 рублей.