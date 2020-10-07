Банк России работает над возможностью перевести все этапы оформления ипотеки в онлайн, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«С учетом предложений, в том числе РСПП, нами разработана и буквально 1 октября утверждена «дорожная карта» по цифровой ипотеке, которая предусматривает полный перевод в онлайн всех этапов взаимодействия на всех уровнях, начиная от взаимодействия с застройщиком, заканчивая взаимодействием с банком и регистрационными органами», — заявил Мамута на финансовом форуме в рамках Недель российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По нашему плану до середины 2021 года основная часть этих мероприятий должна быть завершена», — добавил он.

Мамута напомнил, что весной Банк России давал регуляторное послабление, чтобы ипотеку можно было оформлять удаленно. Однако, по его словам, оно не могло принципиально изменить картину. В апреле ЦБ РФ временно смягчал требования для банков по идентификации клиентов для проведения ипотечных сделок дистанционно.