Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка США отклонил апелляции бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, ее бухгалтера Ильи Быкова и ряда компаний, требовавших вернуть им управление над активами, перешедшее финансовому управляющему Юрию Рожкову. Апелляции были поданы на постановление суда по делам о несостоятельности Южного округа Нью-Йорка от 23 октября 2019 года.

«У Маркус были активы на миллионы (долларов. — Прим. ред.) в Соединенных Штатах в LM Trust, отзывном трасте, учрежденном Маркус и регулируемом законодательством Нью-Йорка. Илья Быков содействовал Маркус, пытавшейся скрыть свои активы, в том числе активы в LM Trust. Иностранный представитель (Рожков. — Прим. ред.) стал преемником всех прав и полномочий Маркус в отношении ее собственности в территориальной юрисдикции Соединенных Штатов. Пришло время положить конец этой шараде, начав с передачи собственности в LM Trust, полномочия по которому должным образом аннулированы иностранным представителем», — пояснил суд по делам о несостоятельности.

Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег АСВ известно о возбуждении правоохранительными органами Княжества Лихтенштейн уголовного дела в отношении бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова.

«Решение суда по делам о несостоятельности, согласно которому иностранный представитель был уполномочен аннулировать полномочия по LM Trust в соответствии с российским законодательством, подтверждается», — говорится в постановлении федерального суда Нью-Йорка, вынесенном на минувшей неделе.

Лицензия у Внешпромбанка была отозвана в январе 2016 года, финансовая организация была признана банкротом. Тогда же ЦБ сообщил, что в ходе работы временной администрации по управлению банком были выявлены операции, указывавшие на вывод из него активов, после чего у доверенных лиц и родственников бывших топ-менеджеров организации были проведены обыски.