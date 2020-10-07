Спрос россиян на наличную иностранную валюту на внутреннем рынке продолжил расти в середине лета на фоне продолжавшегося снятия ограничений по COVID-19 и открытия туристического сезона, в результате чего чистый спрос увеличился почти на четверть. Об этом свидетельствуют данные опубликованного Центробанком в среду, 7 октября, «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июле 2020 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) вырос в июле по сравнению с июнем 2020 года на 14% и составил 4,5 млрд долларов в эквиваленте. Спрос на доллары США увеличился на 10%, на европейскую валюту — на 30%, до 3,4 млрд и 1,1 млрд долларов соответственно.

Объем покупки населением наличной инвалюты в банках сократился по сравнению с июнем на 9%, до 1,8 млрд долларов. Долларов было куплено на 17% меньше, чем месяцем ранее, евро — на 19% больше. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физическими лицами было снято 2,8 млрд долларов, что на 37% больше, чем месяцем ранее.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной инвалюты) увеличилось в июле по сравнению с июнем на 9%, до 2,6 млрд долларов. Совокупное предложение населением долларов практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, европейской валюты — увеличилось на 35%, составив 1,8 млрд и 0,7 млрд долларов соответственно.

В июле 2020 года физлица продали уполномоченным банкам 0,9 млрд долларов наличной иностранной валюты (плюс 30% по сравнению с предыдущим месяцем). Продажи долларов выросли на 22%, евро — на 50%. На валютные счета в уполномоченных банках в июле 2020 года было зачислено 1,7 млрд долларов наличной иностранной валюты, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличился в июле по сравнению с предыдущим месяцем на 24% и составил 1,9 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США повысился на 25%, на европейскую валюту — на 20%.