Минфин РФ подготовил законопроект, который позволит оптимизировать закупки у малого и среднего бизнеса. Об этом заявила директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы ведомства Татьяна Демидова.

«В рамках проводимой Минфином России работы по оптимизации законодательства в сфере закупок в настоящее время подготовлен оптимизационный законопроект, который предусматривает комплекс мер как по упрощению самого законодательства, так и предусматривает блок поддержки для субъектов малого предпринимательства», — сказала она в ходе конференции «Финансы растущему бизнесу».

По ее словам, законопроект призван расширить возможности малого и среднего бизнеса по участию в закупках.

Ранее сообщалось, что Минфин разработал и направил первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложения по дополнительной поддержке предприятий МСБ при их участии в госзакупках, которые включали удвоение квоты госзакупок у МСБ — до 30% с нынешних 15%. В случае поддержки правительством этих предложений Минфин начнет работу по внесению соответствующих изменений в закон № 44-ФЗ, включив их в ранее разработанный законопроект об оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок («оптимизационный» законопроект).