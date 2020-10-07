Государственные меры на федеральном и региональном уровнях, в первую очередь программа льготной ипотеки под 6,5%, оказали существенную поддержку строительному рынку в условиях пандемии, при этом риск возникновения пузырей из-за реализации программы в настоящее время отсутствует. Сохранение повышенных темпов расширения ипотечного кредитования также может поддержать повышательную динамику цен на жилье. Об этом говорится в очередном выпуске аналитической записки Центробанка «Жилищное строительство» .

За первые восемь месяцев 2020 года ввод жилья в России составил 40 млн кв. м, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

В январе — мае 2020 года рост портфеля жилищных (в том числе ипотечных) кредитов замедлился, однако уже в июне — июле активность на российском ипотечном рынке снова возросла. Помимо «Программы 6,5» ее восстановлению способствовали смягчение ценовых и неценовых условий кредитования, а также дополнительные меры поддержки спроса на жилье в регионах.

В числе прочего в обзоре сообщается, что столичные регионы остаются лидерами по получению льготной ипотеки. Наименее дисциплинированные ипотечные заемщики (по итогам июля) — жители Карачаево-Черкесии: просрочка составляет 4% от общего объема задолженности по региону. Столичные заемщики задержали выплату по 1,4% кредитов.

«Риск возникновения пузырей на отдельных региональных рынках ипотечного кредитования из-за реализации программ льготной ипотеки в настоящее время отсутствует, — полагает регулятор. — Заметная часть ипотечных жилищных кредитов по-прежнему выдается на стандартных условиях».

Активная государственная поддержка жилищного строительства и развитие механизма проектного финансирования обеспечили сохранение в целом устойчивой ситуации в строительной отрасли, отмечают в ЦБ.

Там также констатируют, что рост цен на жилье продолжился. «За исключением периода существенного снижения экономической активности в апреле — мае, поддержку ему оказывало повышение спроса. В первом квартале оно было связано в значительной степени с мотивом сохранения рублевых сбережений в условиях ослабления рубля. В конце второго квартала, по окончании режима самоизоляции, ему способствовали также реализация отложенных покупок жилья и действие программ льготной ипотеки с господдержкой. Кроме того, объем предложения нового жилья под влиянием общего снижения экономической активности и действия противоэпидемических ограничений в России был ограничен, что также создавало предпосылки для продолжения роста цен», — поясняет регулятор.

НКР: цены на новостройки вырастут по итогам года на 12% Доля однокомнатных квартир в структуре продаж на первичном рынке продолжит расти и к 2025—2026 годам может превысить 60%, так как для большинства покупателей квартиры площадью более 45 кв. м будут недоступными по цене, прогнозируют эксперты.

По мнению Банка России, в условиях ограниченного предложения жилья сохранение повышенных темпов расширения ипотечного кредитования может поддержать повышательную динамику цен, что, в свою очередь, ограничит положительный эффект от снижения ипотечных ставок для доступности жилой недвижимости. При этом программа льготной ипотеки «не только расширяет круг покупателей жилой недвижимости, но и отчасти забирает на себя, переносит в 2020 год, потенциальные покупки будущих периодов», рассуждают в Центробанке.



«На горизонте года ситуация в жилищном строительстве во многом будет зависеть от дальнейших решений в отношении мер государственной поддержки спроса на жилье, а также способности строительной отрасли соразмерно нарастить ввод жилья в эксплуатацию», — заключают в Банке России.