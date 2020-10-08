Федеральная резервная система (ФРС) США и Управление валютного контроля американского Министерства финансов объявили в среду о мерах в отношении компании Citigroup и ее банка Citibank.

ФРС предписала Citigroup устранить «несколько давних недоработок», относящихся к «управлению риском» и «системам внутреннего контроля». Управление валютного контроля оштрафовало Citibank на 400 млн долларов, предъявив ему схожие претензии. Эти средства должны быть выплачены Минфину США.

Citigroup базируется в Нью-Йорке. В списке 500 крупнейших корпораций США, составляемом журналом Forbes, занимала в прошлом году 30-е место.