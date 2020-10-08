В Государственную думу внесен проект поправок к профильному закону о системе обязательного медстрахования (ОМС), передающих контроль над услугами федеральных медучреждений от страховщиков к федеральному фонду ОМС (ФФОМС), пишет «Коммерсант» . Глава ВСС Игорь Юргенс направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором описывает обеспокоенность страхового сообщества внесением в Госдуму поправок Минздрава к закону об ОМС без публичного обсуждения. Согласно поправкам, вдвое сокращается объем финансирования ФОМС расходов на ведение дел (РВД) страховщиками: правительство рассчитывает высвободить за счет этого к 2023 году до 6,8 млрд рублей и направить их на реализацию территориальных программ ОМС.

Страховщики прогнозируют «непоправимый урон инвестклимату отрасли», снижение качества и доступности медпомощи, риски бюрократизации и коррупции в медицине и рост социальной напряженности в регионах. Данный законопроект потенциально коррупциогенен, считает вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов. По его словам, в случае принятия проекта будет рост случаев навязывания пациентам платных услуг.

В Минздраве претензии считают необоснованными. Как пояснил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, в действующем законодательстве заложены возможности для существенного снижения издержек страховщиков: для выдачи полисов можно использовать не собственные пункты, а офисы МФЦ, информирование застрахованных можно осуществлять через личные кабинеты на едином портале госуслуг, мессенджеры. Выделение медпомощи федеральных учреждений в отдельный сегмент повысит ее доступность для граждан, отметил Кузнецов.