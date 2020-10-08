В ближайшее время из Министерства цифрового развития может уйти замглавы Алексей Волин, который курирует медиаотрасль и Интернет, пишет РБК . Об этом сообщает CNews со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Информацию подтвердили два источника, близких к министерству. В пресс-службе ведомства сообщили, что все кадровые решения публикуются на портале правовой информации.

Волин занял свой пост в 2012 году. До прихода в Минкомсвязь (прежнее название Минцифры) он долгое время работал в медиаотрасли и в сфере связей с общественностью. В конце 1990-х годов он работал в управлении по связям с общественностью администрации президента, затем занимал должность заместителя главы аппарата правительства, продолжая курировать связи с общественностью, а также вопросы СМИ. После первого ухода из Кабмина в 2003 году Волин возглавил издательский дом «Родионова», а потом руководил кинокомпанией «Амедиа».

Заняв должность замглавы Минкомсвязи, Волин стал курировать вопросы медиаотрасли и Интернета. Также он курировал цифровизацию эфирного телевещания. При Волине остался нерешенным вопрос с частотами в диапазоне 700 МГц, которые использовались для аналогового вещания. Телекоммуникационная отрасль и часть руководства Минцифры выступают за передачу их под сети четвертого и пятого поколения сотовой связи (4G и 5G), но сам Волин выступал против передачи этих частот операторам связи. Вместо этого он предлагал запустить на них вещание высокой четкости (HDTV).