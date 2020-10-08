Экономика Японии постепенно восстанавливается после негативного влияния, нанесенного ей из-за распространения новой коронавирусной инфекции, считает глава Центрального банка страны Харухико Курода, чьи слова передает телеканал NHK.



Глава Банка Японии на совещании директоров региональных отделений отметил, что состояние экономики из-за коронавируса продолжает оставаться сложным, «но в связи с возобновлением экономической деятельности постепенно восстанавливается».

Он также высказал мнение, что темпы улучшения состояния экономики остаются плавными. Курода подчеркнул, что в случае необходимости государство готово принять дополнительные финансовые меры для поддержки экономики.

Стоит отметить, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в августе без коррекции достигло 2,102 трлн иен.

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Японии без коррекции составило за тот же месяц 96,6 млрд иен.