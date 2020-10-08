Банковский бизнес в России со временем становится все сложнее, для успеха нужно обладать очень хорошей экспертизой, технологической платформой, иметь клиентскую базу, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов.

Комментируя добровольный уход с рынка некоторых небольших банков, Данилов пояснил, что их акционеры осознали, что банковский бизнес становится «все сложнее и лучше выйти сейчас с сохраненной репутацией и без существенных потерь, чем потом, понеся дополнительные убытки и попав в черный список».

«Просто на этапах становления банковского бизнеса было проще, больше возможностей, но со временем конкуренция обострилась, выросли требования. Сейчас для успеха в банковском бизнесе нужно обладать очень хорошей экспертизой, технологической платформой, иметь клиентскую базу, а также продуктовые решения», — сказал глава департамента ЦБ.

С начала года банковский рынок покинули восемь банков, добровольно сдав лицензии, напомнил Данилов. При этом их уход не влечет расходов для государства, компаний и граждан.

Он также отметил, что пик ухода с рынка нежизнеспособных и недобросовестных игроков был пройден в 2014—2017 годах, тогда было отозвано 327 банковских лицензий, еще около 30 банков было санировано, включая несколько крупных федеральных кредитных организаций. Потом процесс пошел на спад. В 2018-м было отозвано 60 лицензий, за 2019-й год — 28, а с начала этого года — всего восемь.

«При этом банки, лицензии которых в последнее время отзывались, очень маленькие, их доля в активах сектора незначительная — суммарно не более 1%. Так что оздоровление сектора действительно находится в завершающей фазе», — добавил Данилов.