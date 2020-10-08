Число людей, живущих во всем мире в условиях крайней нищеты, возрастет на 150 млн человек за 2020 и 2021 годы в связи с вызванным пандемией коронавируса экономическим кризисом. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Всемирного банка (ВБ), который посвящен уровню бедности в мире.

«Ожидается, что в 2020 году впервые более чем за 20 лет масштабы крайней нищеты в мире возрастут в связи с тем, что негативное влияние пандемии COVID-19 усугубляет воздействие конфликтов и изменения климата, которые уже замедляют прогресс в деле сокращения масштабов нищеты [по всему миру]», — отмечается в докладе.

«В 2020 году от 88 млн до 115 млн человек могут снова оказаться в условиях крайней нищеты из-за последствий пандемии, а с учетом дополнительного увеличения на 23—35 млн человек в 2021 году общий показатель [за два года] может составить от 110 млн до 150 млн человек», — считают авторы работы.

По данным ВБ, в 2020 году крайняя нищета, при которой люди живут менее чем на 1,9 доллара в день, вероятно, затронет от 9,1% до 9,4% населения мира. Если бы не пандемия, то, как ожидалось, уровень крайней нищеты снизился бы до 7,9% в этом году. Сейчас же он постепенно возвращается к показателю 2017 года в 9,2%.

В докладе подчеркивается, что в условия крайней нищеты попадут в том числе и те, кто имел средний уровень дохода до пандемии. Так, специалисты считают, что около 82% тех, кто окажется за чертой бедности, будут жителями страны со средним уровнем дохода. Кроме того, подчеркивают авторы работы, все больше городских жителей попадают в условия крайней нищеты, которая традиционно затрагивала жителей сельских районов.

Специалисты считают, что в данных условиях становится недостижимой поставленная ранее ВБ цель искоренения крайней нищеты в мире к 2030 году «без оперативных, значительных и серьезных политических мер». Через десять лет, отмечается в докладе, уровень крайней нищеты может составить около 7%. При этом уровень благосостояния стран также падает, свидетельствуют данные ВБ.