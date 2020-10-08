Бывшие руководители Московского Индустриального Банка (МИнБанка) подали апелляционные жалобы на решение арбитража Москвы о взыскании с них солидарно 198,06 млрд рублей убытков, говорится в материалах суда. Они обжаловали решение от 4 сентября, когда было удовлетворено заявление кредитной организации в лице ЦБ о взыскании убытков. В качестве ответчиков по иску выступают бывший президент и председатель правления кредитной организации Абубакар Арсамаков, вице-президент банка Адам Арсамаков и еще 16 экс-менеджеров организации.

Апелляционный суд 23 июня по заявлению ЦБ арестовал имущество Абубакара и Адама Арсамаковых, а также акционера МИнБанка Малики Абубакировой. Также суд принял обеспечительные меры в виде запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества, принадлежащего еще 15 экс-менеджерам организации в пределах суммы 195,6 млрд рублей. Суд отменил определение столичного арбитража от 18 февраля, отклонившего требование ЦБ об аресте имущества менеджеров.

Банк России 12 июня 2019 года утвердил изменения в план участия по предупреждению банкротства кредитной организации. Изменения предусматривают выделение регулятором финансирования на докапитализацию МИнБанка в размере 128,7 млрд рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего ЦБ станет владельцем 99,9% обыкновенных акций этой кредитной организации.