Российские фондовые индексы в четверг начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,36% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 852,87 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,68% и равнялся 1 151,74 пункта.

В среду на мировые рынки вернулись покупки, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. Он ожидает попыток восстановления российского рынка.

«Учитывая внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи предпринять попытку отыгрыша части вчерашних потерь и подъема выше 2 850 пунктов. При этом в ходе торгов рынок может получить дополнительную поддержку со стороны цен на нефть, что позволит индексу Мосбиржи закрепиться выше данной отметки», — комментирует эксперт.