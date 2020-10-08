Басманный суд Москвы отправил под стражу шестерых сотрудников Пенсионного фонда РФ, подозреваемых в получении взяток от бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, сообщили в пресс-службе суда.

«Басманным судом под стражу отправлены Александр Руднев, Дмитрий Кузнецов, Евгений Никитин, Рубен Эфианджян, Евгений Турчак, Константин Янкин. Они отправлены в СИЗО до 1 декабря 2020 года. Все они подозреваются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору)», — сказали в пресс-службе.

СК предъявил братьям Ананьевым обвинение в растрате денег Промсвязьбанка Также установлены девять соучастников преступления.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, Руднев был начальником департамента ПФР по осуществлению закупок, Кузнецов — бывший начальник департамента информационных технологий ПФР, Никитин занимал пост начальника департамента по обеспечению информационной безопасности фонда, Эфианджян был начальником департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР, Турчак занимал должность начальника департамента организации предоставления государственных услуг и цифрового развития ПФР, а Янкин был начальником Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда.

«Дело ведет Следственный комитет. По данным следователей, Алексей Ананьев давал взятки перечисленным выше сотрудникам Пенсионного фонда России в обмен на покровительство при заключении госконтрактов», — отметил источник.