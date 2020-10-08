Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара понизился на 21 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 19 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,9 рубля (минус 12 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 91,71 рубля (минус 13 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром ожидается боковое движение рубля по отношению к основным мировым валютам. В дальнейшем, в случае улучшения ситуации на рынке энергоносителей, рубль может предпринять попытку перехода к росту, что приведет к тестированию парой доллар/рубль отметки 77,5 рубля. Ближе к концу дня американская валюта может перейти к восстановлению, удержав позиции в диапазоне 77,5—80 рублей, прогнозировал эксперт.

По словам аналитика ИАЦ «Альпари» Владислава Антонова, основные факторы, влияющие на курс рубля, связаны с Белоруссией и Алексеем Навальным. Также сейчас рубль испытывает давление со стороны резкого ослабления турецкой лиры. У рубля с лирой тесная связь, поэтому рубль будет стремиться в сторону лиры. «Для рубля идеальный вариант — пережить весь кошмар в районе 78 рублей за доллар. Допускаю перемещение цены на более комфортный уровень 76 рублей за доллар: он интересен с технической точки зрения как продавцам, так и покупателям», — пояснял Антонов.