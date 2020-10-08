Еще 2—3% общего кредитного портфеля банков России могут стать проблемными, заявил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

По оценкам ЦБ, на 1 сентября просроченная задолженность по всем кредитам российских банков достигла 4,3 трлн рублей, что составляло 5,7% от портфеля.

По словам Данилова, регулятор не видит большого роста проблемных кредитов и резервов у банков. В значительной степени это связано с тем, что банки активно реструктурировали кредиты (с конца марта по начало октября на сумму более 6 трлн рублей, примерно 10% кредитного портфеля). «Важно понимать, что эти реструктурированные кредиты не проблемные, скорее, их качество пока неопределенное», — подчеркнул он.

При этом Данилов отметил, что в последние месяцы спрос на реструктуризацию сильно сократился, и если ситуация в экономике продолжит улучшаться (или как минимум не будет ухудшаться), то существенного дополнительного роста объема реструктурированных ссуд, скорее всего, не произойдет.

«Мы недавно опросили крупнейшие банки, и большинство из них полагает, что проблемными станут около 20% от реструктурированных кредитов населению и МСП. Это в целом согласуется с нашими оценками. Потери по кредитам крупным компаниям будут, скорее всего, меньше, так как у них больше финансовой гибкости. То есть суммарно речь идет где-то о 2—3% дополнительных проблемных кредитов, что в целом не так уж много», — рассказал глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ.

Он пояснил, что у банковского сектора в моменте есть запас капитала, достаточный для резервирования около 11% кредитов. То есть в три раза больше потенциального объема дополнительных проблем. «Также банки сейчас прибыльны — по результатам восьми месяцев заработали 933 миллиарда рублей — и в первую очередь будут создавать резервы именно из прибыли, не тратя капитал», — добавил Данилов.