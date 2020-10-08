Полноценный надзорный стресс-тест крупнейших банков России планируется в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

Ранее ЦБ провел стресс-тестирование банковской системы на устойчивость к экономическим шокам в 20 крупнейших банках, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора. Результаты проверки оказались вполне удовлетворительными, сообщал первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. По словам Данилова, были построены индивидуальные динамические финансовые модели (с ежеквартальной итерацией баланса и отчета о прибылях и убытках) по крупнейшим банкам, а по остальным — агрегированная модель, покрыв тем самым весь сектор.

В перспективе этим крупнейшим 20 банкам будут рассылаться индивидуальные таблицы для заполнения. Кредитные организации должны сами себя протестировать и предоставить ЦБ результаты. «Благодаря такой выверке у нас будет детальное понимание того, как крупнейшие банки поведут себя в тех или иных стрессовых ситуациях. Таким образом, около 80% рынка мы будем покрывать за счет этих очень детальных, выверенных с банками моделей, а по остальным банкам будем делать стресс-тестирование самостоятельно. Мы не будем их запрашивать в силу операционных ограничений: нет возможности со всеми такую достаточно сложную процедуру делать, да и нет необходимости», — пояснил Данилов.

ЦБ рассказал о стресс-тестах и обследованиях для банков и других организаций в ближайшие кварталы Ряд запланированных обследований касаются рынка ипотеки.

По словам главы департамента обеспечения банковского надзора ЦБ, обновить расчет внутреннего стресс-теста регулятор планирует до конца года. «Полноценный надзорный стресс-тест планируется в следующем году. В этом году мы разошлем банкам параметры стресс-тестирования и будем ждать от них результаты во втором квартале следующего года», — рассказал он.