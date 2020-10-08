В правительстве России внимательно следят за ситуацией на рынке льготного ипотечного кредитования и не допустят возникновения так называемых ипотечных пузырей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Центробанка на данную тему.

«Это тонкая материя, но здесь нет сомнения, что правительство очень внимательно за этим наблюдает», — отметил Песков.

По его словам, «это тот самый случай, когда нужно использовать ситуацию, для того чтобы как можно больше людей стали собственниками жилья», что является главной задачей. Второй важный момент, по оценке Пескова, — поддержание и развитие строительного сектора, «а сектор стройки имеет один из самых сильных кумулятивных эффектов для экономики в целом». «И, в-третьих, чтобы обеспокоенности мегарегулятора не были столь актуальны», — добавил пресс-секретарь президента.