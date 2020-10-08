Правительство дополнительно направит около 10 млрд рублей регионам на выплаты семьям с детьми. Об этом в четверг заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе заседания Кабинета министров.

«По поручению президента предоставляем им ежемесячные денежные выплаты. Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 миллиардов рублей — на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет», — сказал Мишустин.