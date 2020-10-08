Ипотечный портфель в России по итогам 2020 года может вырасти больше чем на 18%, сообщил в интервью РИА Новости директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов.

«По итогам восьми месяцев ипотечный портфель прибавил 10,6%, и, судя по последним месяцам, темп выдач набирает обороты, так что по году рост может быть больше 18%», — рассказал он.

Данилов отметил, что ипотека в этом году выступает основным локомотивом роста розничного кредитования. При этом спрос был поддержан за счет снижения рыночных ставок, а также программ господдержки — в последние несколько месяцев на них приходится около 40% выданных ипотечных кредитов.