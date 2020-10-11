Объем микрозаймов, предоставленных МФО Москвы, по итогам первого полугодия 2020 года сократился на 23%, до 71,6 млрд рублей. Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, сократилось и количество заемщиков МФО, и портфель микрозаймов, сообщает пресс-служба Главного управления Банка России по ЦФО.

Также за первые шесть месяцев текущего года произошло снижение объемов онлайн-займов на 22%, до 27,8 млрд рублей. Средний размер предоставленного онлайн-займа составил 10,5 тыс. рублей.

«По итогам первого полугодия 2020 года портфель микрозаймов МФО, зарегистрированных на территории Москвы, сократился на 3,78%, до 101,8 млрд рублей (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). В текущей экономической ситуации МФО предпочитали консервативный подход к выдаче новых займов, а для действующих заемщиков проводили программы реструктуризации. В связи с этим количество заключенных за январь — май 2020 года договоров микрозайма уменьшилось на 23,7%, до 4,3 млн единиц», — говорится в релизе.

Также снизился объем привлеченных МФО Москвы средств — на 46,3%, до 12,5 млрд рублей. Чтобы граждане, желающие вложить средства в микрофинансовые компании, полнее оценили все особенности таких инвестиций, Банк России рекомендовал знакомить клиентов с паспортами финансовых продуктов. В этом документе простым языком, без мелкого шрифта должны быть указаны все основные параметры продукта. В том числе информация о том, что частные лица, не являющиеся учредителями, могут инвестировать в микрофинансовую компанию сумму от 1,5 млн рублей. И эти вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов.

Банк России разработал паспорта финансовых продуктов также для других вложений (в банки, КПК). Если у потребителя финансовых услуг возникают жалобы, в том числе на работу МФО, их можно оставить на сайте Банка России в интернет-приемной. Если появляются вопросы — их можно задать экспертам Центробанка в мобильном приложении «ЦБ онлайн». С помощью этого приложения пользователи смогут выяснить, состоит ли микрофинансовая организация в реестре регулятора, или оставить отзыв о работе организации.