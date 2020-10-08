«Тинькофф» запускает услугу бесплатной перевозки наличных для премиальных клиентов. На первом этапе сервис доступен жителям Москвы, далее появится в других регионах России, сообщает пресс-служба компании.



«Услугой могут воспользоваться держатели премиальной карты Tinkoff Black Metal. Денежные средства будут доставлены в нужное место в течение одного рабочего дня, при возможности — в тот же день. При перевозке наличных от клиента зачисление денежных средств на счет в «Тинькофф» производится, как правило, в течение пары часов», — говорится в релизе.

Наличные «Тинькофф» доставляет в рублях, долларах США или евро. Минимальная сумма доставки — 2 млн рублей или 30 тыс. в валюте. На текущий момент наличные доставляются в пределах 10 км от МКАД. Оформить заявку на услугу можно через персонального менеджера «Тинькофф».

За сохранностью денежных средств, которые доставят в течение одного рабочего дня, будет следить «Тинькофф Инкассация», а для выполнения заявки к клиенту приедет специальный бронеавтомобиль «Тинькофф».