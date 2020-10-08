ЦБ установил официальные курсы валют на 9 октября.

Курс доллара понизился на 17,64 копейки, составив 77,9157 рубля (78,0921 рубля на 8 октября). Курс евро снижен на 11,39 копейки, до 91,699 рубля (91,8129 рубля на 8 октября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:18 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,53 рубля (минус 50 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 91,11 рубля (минус 72 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 77,49—78,11 рубля за доллар и 91,09—92,29 рубля за евро.