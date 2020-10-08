Большая часть клиентов, оформивших отсрочку кредитных платежей по закону, возвращаются после каникул к привычному графику без просрочек. По мнению опрошенных Банки.ру кредитных организаций, пандемия не оказала специфического влияния на поведение заемщиков с реструктурированными кредитами.

Закон 106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул заемщикам, у которых упал доход на фоне пандемии, вступил в силу 3 апреля. Первые, кто взял шестимесячную отсрочку, уже начинают выходить после каникул и должны вносить первые платежи по графику. Возвращение большей части клиентов в график платежей отмечают в СберБанке, ВТБ, МКБ и ПСБ. «Большинство клиентов, которые получили реструктуризацию в период пандемии, по нашей информации, обладали хорошей дисциплиной обслуживания своих кредитных обязательств и смогут вернуться к обслуживанию долга. Повышенного выхода в просрочку по данным клиентам не ожидаем», — отмечают в пресс-службе СберБанка.

При этом доля клиентов, благополучно вернувшихся в график по окончании кредитных каникул, в отдельных банках разнится. Так, в Райффайзенбанке после окончания льготного периода менее 10% клиентов допускают просрочки, в крымском РНКБ, по данным на 6 октября, первый платеж после окончания кредитных каникул оплатили 70% клиентов.

«Подобные цифры мы наблюдали и до кризиса, значит, можно сделать вывод, что COVID не оказал специфического влияния на поведение реструктурированного портфеля», — констатирует руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. В ВТБ также отмечают, что к настоящему моменту уровень взыскания возвращается на докризисный уровень.

Тем не менее пока из периода кредитных каникул вышла небольшая доля заемщиков, основная их часть возвращается в график в конце октября — ноября. Ранее в ЦБ оценивали, что порядка 15—20% реструктурированных кредитов могут стать проблемными. Однако по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, в целом это небольшая доля для балансов банков.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru