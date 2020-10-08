Агентство по страхованию вкладов 7 октября перечислило Банку России 11 млрд рублей в рамках погашения задолженности, сообщается на сайте агентства.

«С учетом этого в общей сложности агентство направило на погашение кредита Банку России 416 млрд рублей, в том числе в 2020 году — 158 млрд рублей. Остаток задолженности агентства составляет 426 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В 2015—2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.



Всего в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей агентство получило 842 млрд рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.