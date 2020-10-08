Свыше 50 тыс. российских предпринимателей с марта по октябрь 2020 года воспользовались антикризисными мерами имущественной поддержки, в разработке и реализации которых принимает участие Корпорация МСП. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Проводимый корпорацией в период действия таких мер мониторинг показал, что до 1 октября ими воспользовались 50 172 субъекта малого и среднего предпринимательства по всем уровням публичной собственности, что позволило снизить финансовую нагрузку на бизнес и сохранить условия для осуществления предпринимательской деятельности в непростой экономической ситуации», — говорится в сообщении.

Арендующим имущество предпринимателям предоставлена возможность получить отсрочку уплаты арендной платы с погашением задолженности в последующие годы, доступно уменьшение размера арендной платы и освобождение от нее на определенные периоды. Также при выкупе арендуемого государственного и муниципального имущества предусмотрена отсрочка платежей.

RAEX: самые негативные прогнозы для МСП пока не подтвердились По предварительным оценкам, оборот малых компаний в первом полугодии 2020 года снизился на 6% к аналогичному периоду прошлого года.

Регионами — лидерами по реализации данного направления являются Москва, Тюменская область, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Московская область, уточнили в пресс-службе. «Активную позицию заняли регионы и муниципальные образования по разработке собственных антикризисых мер. Например, Тульская, Томская, Оренбургская и Ярославская области предусмотрели налоговые льготы в виде уменьшения суммы налога на имущество организаций за 2020 год организациям, сдающим в аренду собственное или арендованное недвижимое имущество и снизившим своим арендаторам арендную плату за нежилые помещения, в том числе в административно-деловых центрах и торговых центрах», — добавили в корпорации.