Распространение пандемии коронавируса в мире ускорилось в сентябре, что привело к возобновлению ряда ограничительных мер в отдельных странах, при этом реакция рынков была более спокойной, чем весной 2020 года. На это обращает внимание ЦБ РФ в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» .

Как поясняет российский регулятор, это связано как с более осторожным возобновлением ограничений, так и с мерами центральных банков и правительств по поддержке экономики и купированию рисков финансовой стабильности.

«Реализованные ранее монетарными и фискальными властями меры поддержки экономики и финансовой стабильности позволили избежать масштабного ухудшения рыночных настроений. Однако риски, связанные с проблемами устойчивости государственного долга, независимости центральных банков, в отношении отдельных стран с формирующимися рынками, сохраняются», — пишет ЦБ.

Регулятор констатирует, что на российском финансовом рынке, как и на иностранных площадках, в первый месяц осени наблюдался рост волатильности. Помимо общего негативного фона, связанного с риском распространения коронавируса, на российский рынок оказывали влияние геополитические факторы.

В этих условиях Минфин России в сентябре увеличил объем размещения ОФЗ-ПК на аукционах, что позволило перевыполнить план по размещению облигаций федерального займа на III квартал (123,8% от планового объема). Сохранилась тенденция на увеличение доли участия системно значимых кредитных организаций в аукционах (82,9% в сентябре, что по номиналу составило 690,7 млрд рублей), тогда как доля иностранных участников снизилась до 7,6%. Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в Национальном Расчетном Депозитарии в общем объеме рынка ОФЗ в сентябре сократилась на 2,5 процентного пункта и составила 26%, при этом объем их вложений уменьшился на 42,8 млрд рублей.

На рынке акций наблюдались нетто-продажи со стороны иностранных участников (83,8 млрд рублей), при этом индекс Мосбиржи снизился незначительно (минус 2%).

Иностранные участники нарастили короткую позицию по рублю на валютных свопах, хеджируя валютный риск на фоне нарастания пандемии COVID-19. Валютные вклады населения сокращались (объем срочных депозитов по итогам августа уменьшился на 1 млрд долларов). Хотя физические лица покупали валюту через крупнейшие банки и Московскую биржу, их спрос на валюту в сентябре был значительно меньше, чем в аналогичный месяц в предыдущие два года, указывает Центробанк.

В числе прочего отмечается продолжение активного развития рынка структурных продуктов: объем размещений вырос за два года более чем в шесть раз (до 393 млрд рублей на 1 сентября 2020 года). Принятие федерального закона № 75-ФЗ от 18 апреля 2018 года способствовало дальнейшему увеличению размещений, так как позволило выпускать по российскому праву структурные облигации без защиты капитала, поясняют в ЦБ. «Однако на текущий момент они являются слабо распространенным инструментом среди населения — объем вложений в них составил 17,5 млрд рублей на 1 сентября 2020 года. Структурные продукты с защитой капитала представляют собой более востребованный инструмент со стороны розничных инвесторов», — говорится в обзоре.



По мнению Банка России, структурные продукты могут служить более доступной альтернативой вложениям в облигации в иностранных валютах для розничных инвесторов, так как их купон и/или номинал зачастую зависят от колебаний в стоимости иностранных активов. При этом по объему вложений населения они пока уступают альтернативным инструментам: в сентябре 2020 года объем вложений населения в структурные продукты (во всех валютах) составил 239 млрд рублей, тогда как объем вложений в облигации нерезидентов и резидентов в иностранной валюте составил 568 млрд и 700 млрд рублей соответственно.