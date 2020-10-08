Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило Трансстройбанку кредитный рейтинг «B-.ru» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается на сайте НКР.

Банк специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса, преимущественно в сфере торговли, строительства, лизинга и промышленности, напоминают в агентстве. По его оценке, банк характеризуется ограниченными масштабами и средней диверсификацией бизнеса. Несмотря на адекватную диверсификацию активов и операционного дохода, отмечается повышенная концентрация на контрагентах, что обусловлено размером капитала и небольшим количеством заемщиков банка.

Отмечается умеренный запас капитала банка при невысоких показателях рентабельности и повышенной склонности к риску. «Отношение совокупного объема просроченных кредитов и кредитов заемщикам с оценками кредитного качества по методологии НКР «BB» и ниже к сумме капитала и резервов составляло около 1,8 раза на 1 августа 2020 года», — говорится в релизе. При этом агентство констатирует низкий уровень задолженности, просроченной более чем на 90 дней: на отчетную дату такие кредиты составляли 3,1% совокупной ссудной задолженности банка.

«Профиль кредитных рисков обусловливает корректировку резервов, осуществляемую НКР на основании анализа 30 крупнейших риск-позиций, что оказывает давление на итоговую оценку достаточности капитала», — говорится в релизе.

Что касается показателей рентабельности, то негативное влияние на нее оказывают повышенные расходы банка на ведение бизнеса, указывают в НКР.

Позиции Трансстройбанка по ликвидности и фондированию оцениваются агентством как удовлетворительные.



Акционерные риски рассматриваются как умеренные одновременно с консервативной оценкой качества управления. Агентство поясняет, что оценка качества управления в банке «предопределяется операционной эффективностью его деятельности, выражающейся в том числе в повышенных расходах на ведение бизнеса и низких показателях рентабельности». При этом в НКР консервативно оценивают управление рисками с учетом кредитного качества крупнейших заемщиков и отмечают «определенную концентрацию управленческих решений».