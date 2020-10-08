Фондовые индексы РФ выросли по итогам основной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,13% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 2 846,39 пункта. Индекс РТС повысился на 1,3% — до отметки 1 158,82.

Бумаги «Полюса» подорожали на 2,32%, «Норильского никеля» — на 1,83%, Mail.ru — на 1,24%, МТС — на 0,75%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,38%. Котировки акций СберБанка снизились на 1,23%, «Магнита» — на 1,19%, Московской биржи — на 1,06%, «Газпрома» — на 0,73%, «Яндекса» — на 0,72%.



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова оценила внешний фон как позитивный, отметив, в частности, благоприятную ситуацию на нефтяном рынке. «В четверг инвесторов неожиданно воодушевил годовой отчет ОПЕК, в котором картель сообщил, что не ждет пика спроса на нефть до 2040 года, таким образом, достаточно оптимистично оценив перспективы рынка, — поясняет она. — Кроме того, на биржах были обеспокоены перебоями с производством из-за урагана в Мексиканском заливе, а также забастовок в Норвегии. На этом фоне нефтяные котировки вновь стремились к сентябрьским пикам в 43,82 и 41,72 доллара соответственно, пробой которых может спровоцировать новую волну роста».

«Индексы Мосбиржи и РТС в четверг пытались подрасти, что на этот раз гораздо лучше удавалось долларовому индикатору благодаря укреплению рубля. Рублевый индекс Мосбиржи консолидировался чуть ниже 2 850 пунктов и сохраняет краткосрочную слабость, хотя риски пробоя психологически важного уровня 2 800 пунктов до конца текущей недели снизились», — комментирует Кожухова.