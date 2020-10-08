Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 77,48 рубля, что на 55 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 91,05 рубля (минус 79 копеек).

С начала торгов было проведено 44,3 тыс. сделок с долларом на сумму свыше 2,5 млрд долларов и 6,6 тыс. сделок с евро на 285 млн евро. Диапазоны по курсам составили 77,33—78,11 рубля за доллар и 90,93—92,29 рубля за евро.



«Рубль укрепляет позиции на фоне локально дорогой нефти, а также роста спроса на российские госбумаги», — поясняет аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Рубль провел торговый день в лидерах среди валют развивающихся рынков, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. Он также отмечает, что «основную поддержку рубль получал с рынка нефти».

«Ближе к вечеру доллар несколько сократил свои потери на российском рынке из-за укрепления на глобальных площадках. Так, индекс доллара перешел к росту после выхода данных по рынку труда США, где число первичных заявок на получение пособий по безработице оказалось несколько выше ожиданий участников рынка и в целом сократило аппетит инвесторов к риску», — добавляет эксперт.



Аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова указывает, что «рубль приближается к важным техническим уровням коррекции и… может приостановить укрепление».