В отраслях инвестиционного спроса наблюдается нормализация финансовых потоков, свидетельствуют данные очередного выпуска «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» , опубликованного Центробанком РФ.

«Финансовые потоки в инвестиционных отраслях практически достигли «нормального» уровня (среднего уровня дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта 2020 года). Это подтверждается последними краткосрочными данными Росстата, которые свидетельствуют о продолжении уверенного восстановления объема работ в строительстве и производстве строительных материалов, а также оперативными индикаторами деловой активности в сентябре, которые указали на ускорение роста железнодорожных перевозок строительных грузов», — говорится в материале.

Скользящее за четыре недели среднее отклонение объема входящих платежей от «нормального» уровня на отчетной рабочей неделе (28 сентября — 2 октября) уменьшилось и составило минус 5,4% против минус 6,4% неделей ранее. Отклонение входящих финансовых потоков без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления не изменилось по сравнению с предыдущей рабочей неделей (21—25 сентября) и составило минус 1,3%.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, продолжилась нормализация финансовых потоков, косвенно свидетельствующая об исчерпании отложенного спроса: здесь продолжается снижение потоков с повышенных уровней, наблюдавшихся летом. В среднем за четыре недели отклонение от «нормального» уровня сократилось до 1,7% (с 2,5% неделей ранее). Основным драйвером потребительских отраслей остается розничная торговля. Также остается повышенным уровень входящих потоков в пищевой промышленности.

В отраслях, ориентированных на экспорт, происходит стабилизация на пониженном уровне. Среднее за четыре недели отставание объема входящих потоков от «нормального» уровня несколько сократилось — до минус 14% с минус 15,1% неделей ранее.



Среднее за четыре недели отклонение входящих финансовых потоков в отраслях инвестиционного спроса оказалось вблизи нулевой отметки (минус 0,2%). «По всем отраслям инвестиционного спроса за отчетную неделю наблюдалось улучшение динамики входящих платежей, отражая наметившийся еще в августе тренд на восстановление деловой активности в данной группе отраслей к докризисным уровням», — отмечают в ЦБ.