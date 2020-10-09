По итогам сентября 18% от общего количества звонков взыскателей пришлось на заемщиков, которые перестали платить по кредитам на фоне пандемии, пишет РБК . Это подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Речь идет о случаях, которые банки передали коллекторам в работу по агентской схеме в период с 1 апреля по 30 сентября, просрочка по ним образовалась в апреле — июне. Как пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев, отложенный спрос со стороны банков отразился и на специфике передаваемых долгов: их средняя сумма сократилась с 95 тыс. до 61 тыс. рублей, а доля необеспеченных кредитов в агентских портфелях достигла 69,4%.

По словам коллекторов, на 1 сентября объем розничной просрочки у банков оценивается на уровне 1,86 трлн рублей по МСФО. Прирост числа проблемных кредитов в первую очередь сказывается на агентском сегменте взыскания, когда коллекторы взаимодействуют с должниками по договору с банками. Как следует из статистики НАПКА, кредиторы стали активнее отдавать профессиональным взыскателям свежие долги с просрочкой до 180 дней. В августе на них пришлось 7% переданных долгов против 3% годом ранее. За тот же период доля долгов с просрочкой до года выросла до 17% (плюс 2 процентных пункта), а удельный вес старой задолженности пропорционально снизился. В три летних месяца банки передали коллекторам по агентской схеме 3,9 млн кейсов на 152 млрд рублей: их количество на 44,4% превысило показатель переданных дел за первые пять месяцев 2020 года.

Поправки к проекту о защите от коллекторов ужесточают регулирование их деятельности В процесс работы с просрочкой внедряется портал госуслуг.

Представители банков сообщили, что пандемия не изменила порядок работы с проблемными заемщиками: кредитные организации предпочитают самостоятельно взыскивать долги на ранних стадиях неплатежей.

По данным НАПКА, около 65% «пандемийных» должников объясняют неплатежи по кредитам снижением дохода, еще 30% сообщают о потере работы. Около 5% клиентов, вышедших в просрочку на пике пандемии, не до конца поняли нововведения, которые принимались для поддержки россиян весной. Как отмечают в НАПКА и крупных агентствах, до 2% российских должников сообщают коллекторам, что не платят по обязательствам, потому что ушли на кредитные каникулы.

Как прогнозирует Мехтиев, в 2020 году банки передадут коллекторам в работу до 600 млрд рублей проблемных долгов, на 10% больше прошлогоднего объема. Активизация в этом сегменте произойдет в IV квартале. Число переданных дел может достичь 8,4 млн штук, на 500 тыс. больше, чем в 2019 году.