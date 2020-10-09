Банкиры неофициально говорят о том, что кредиты стали выдавать более широкому кругу клиентов, из-за чего могли вырасти средний уровень риска и, как следствие, фактические ставки по выданным кредитам, пишет «Коммерсант» . Согласно данным ЦБ, по ряду розничных кредитов ставки российских банков выросли впервые с апреля этого года.

Опрошенные представители крупных банков не обнаружили у себя повышения ставок по каким-либо срокам кредитования. Ставки по кредитам наличными и кредитным картам снижались быстрыми темпами до августа, в августе это снижение практически прекратилось либо было незначительным, поскольку банки заняли выжидательную позицию, отметили в ОКБ. В «Эксперт РА» отметили, что в июне банки «закрутили гайки» в своих кредитных продуктах и оставили только самых качественных заемщиков с более низкими ставками, чем в среднем по рынку. К концу лета большинство банков провели корректировку своих кредитных политик в сторону ограниченного смягчения.

Неофициально банкиры предположили, что при сохранении тенденции на общее снижение ставок по кредитам оживление на рынке потребительского кредитования, особенно в сегменте необеспеченных кредитов наличными, привело к тому, что в банки пошли клиенты с более высоким уровнем риска. Им банки могли выдавать кредиты по более высоким ставкам, чем самым надежным своим клиентам, пишет издание.

ЦБ будет внедрять машинный анализ новостей о банках и их заемщиках в целях надзора Негативные новости будут свидетельствовать о нарастании рисков и станут поводом для надзора.

По мнению экспертов, говорить о развороте ставок к росту пока рано, скорее началась стабилизация. Кредитование более чутко реагирует на политику ЦБ в области ставок. Последний раз регулятор снижал ключевую ставку в конце июля на 25 базисных пунктов и после этого каждый раз оставлял ее на достигнутом уровне в 4,25%. Банки же, понимая, что дальнейшего снижения ключевой ставки в ближайшее время не предвидится, приостановили собственную игру на понижение, считают эксперты.