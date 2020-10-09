📰 Негосударственные пенсионные фонды в III квартале почти не стремились увеличивать долю акций в портфелях, пишет «Коммерсант» . Многие, наоборот, предпочитали фиксировать прибыль по этим бумагам. В результате в агрегированном портфеле НПФ доля акций сохраняется на многолетних минимумах. По словам экспертов, более ощутимому вхождению в акции рыночных игроков мешали политические международные риски, а также риски второй волны коронавирусной инфекции. Однако, если они будут нивелированы в IV квартале, это может подтолкнуть фонды к наращиванию вложений.

📰 В России пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на 8 или 12 ноября, в Москве он возможен раньше, пишет РБК . Такой прогноз рассчитал симулятор СберБанка исходя из четырех сценариев того, как граждане будут соблюдать защитные меры. Если же население будет часто нарушать защитные меры, страна пройдет пик пандемии 12 октября. Тогда за сутки могут выявить 21,9 тыс. заболевших.

📰 В руководстве российских компаний «ФосАгро», «ЕвроХим» и ЕСН рассказали о намерении заключить соглашения о защите и поощрении капиталовложений в ближайшее время, пишут «Известия» . Бизнесмены уверены, закон о СЗПК станет реальным стимулом для новых инвестиций в экономику. В РСПП сообщили, что подобный механизм может принести отечественной экономике десятки миллиардов рублей за счет крупных инвестиционных проектов, в том числе входящих в общенациональный план восстановления экономики.

📰 НРА предупреждает о возможном перегреве фондового рынка, пишут «Ведомости» . К этому может привести возрастающий аппетит инвесторов к рисковым инструментам. Как следствие, может произойти обвал рынка из-за расхождения фундаментальных показателей деятельности с текущей рыночной оценкой компаний. Главные опасения экспертов связаны с ростом рынка коллективных инвестиций, который поддерживается возрастающими объемами продаж розничных инвестиционных продуктов.

📰 В осенние месяцы на рынке доверительного управления произошла новая волна формирований биржевых паевых инвестиционных фондов, пишет «Коммерсант» . За последние две недели на Московскую биржу управляющие компании вывели четыре новых БПИФа. При этом на фоне роста числа потенциальных клиентов компании развернули острую конкурентную борьбу, снижая свои комиссионные. Участники рынка не исключают дальнейшего снижения комиссий, однако это будет происходить в первую очередь за счет инфраструктурных расходов.

📰 Туристический бизнес ожидает увеличения количества прямых рейсов в ОАЭ и на Мальдивы в 3,5 раза, пишут «Известия» . Сейчас в арабскую страну напрямую из России летают всего четыре раза в неделю, а на острова — два, и этих квот не хватает для удовлетворения спроса путешественников, сообщили в Ассоциации туроператоров России и Общенациональном союзе индустрии гостеприимства. Если Россию накроет вторая волна пандемии, власти могут пойти на косвенные меры по ограничению путешествий — например, потребовать самоизолироваться после возвращения из другой страны, заявили в комитете по туризму Московской торгово-промышленной палаты.

📰 Негативные тенденции в рублевых активах сохранялись на протяжении последних двух месяцев, в октябре ситуация может разрешиться и прервать дальнейший рост девальвационных ожиданий, пишет «Российская газета» . Как рассказал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, в любом случае ослабление рубля носит скоротечный характер, не отражающий устойчивости макропоказателей страны. Долгосрочные перспективы находятся на стороне российской валюты, на ближайший месяц в качестве ориентира восстановления нацвалюты по паре доллар/рубль рассматривается область 76.