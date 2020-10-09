Роспотребнадзор приостановил работу столичного отделения Альфа-Банка на улице Люблинской в районе Марьино из-за нарушений мер профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщил в четверг ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Роман Павлов.

«Сотрудниками Роспотребнадзора совместно с ОАТИ (Объединением административно-технических инспекций. — Прим. ред.) проведено мониторинговое обследование помещения отделения Альфа-Банка, расположенного по адресу: улица Люблинская, 171. Выявлены комплексные нарушения противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», — рассказал Павлов журналистам.

Он уточнил, что в помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, не проводится термометрия при входе в отделение, в местах общего пользования отсутствуют кожные антисептики. Кроме того, по его словам, не представлена подтверждающая документация исследования сотрудников отделения на COVID-19 методом ПЦР, запас масок и перчаток для сотрудников, а также дезинфицирующих средств.

«Опечатана входная группа дверей данного отделения. Возбуждены материалы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. За данные нарушения предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы будут переданы в районный суд», — добавил Павлов.