Инвесторы за неделю по 7 октября вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 50 млн долларов против оттока в 40 млн неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

«Совокупные оттоки из российских фондов акций и облигаций составили 50 миллионов долларов против оттока в 40 миллионов долларов на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.

Отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 150 млн долларов против оттока в 40 млн неделей ранее. «На прошлой неделе оттоки из фондов, ориентированных на Россию (russia-dedicated funds. — Прим. ред.), ускорились главным образом на фоне оттоков из российских фондов ETF (торгуемые на бирже фонды. — Прим. ред.)», — пишут аналитики.

«Фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков. — Прим. ред.) отчитались о небольших притоках в размере 142 миллионов долларов. В результате совокупные оттоки из всех категорий фондов составили около 140 миллионов долларов, что оказалось вторым крупнейшим недельным результатом после мартовских распродаж. Краткосрочный импульс потоков фондов остается негативным и указывает на сохранение рисков снижения по мере того, как рынок входит в четвертый квартал 2020 года, а мировые экономики находятся под еще большим давлением из-за усиления распространения пандемии COVID-19», — говорится в обзоре BCS Global Markets.