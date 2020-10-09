Сервис подачи сведений о сотрудниках на удаленной работе заработал на портале мэра и правительства Москвы, куда работодатели будут сообщать о числе сотрудников в офисах и работающих из дома, говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

«Каждый понедельник с 12 октября работодатели должны будут сообщать о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис. Требование об этом закреплено в указе мэра Москвы № 97-УМ от 6 октября и касается как индивидуальных предпринимателей, так и организаций. Такие меры связаны с ростом числа заболевших COVID-19 и должны усилить контроль выполнения ограничений. С 5 по 28 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30 процентов сотрудников», — говорится в сообщении.

Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму, указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно. Заполненную форму можно загрузить уже с сегодняшнего дня.

В Москве сотрудники на «удаленке» будут обязаны предоставлять личные данные Контроль соблюдения требований о переводе на удаленную работу возложен на Объединение административно-технических инспекций города Москвы.

В случае непредоставления указанных сведений и нарушения требования о минимальной доле персонала, работающего удаленно, работодателей могут привлечь к административной ответственности, говорится в сообщении. Выборочные проверки будут проводить сотрудники Объединения административно-технических инспекций и Роспотребнадзора Москвы в отношении юридических лиц, в первую очередь крупных компаний, где будут выявлены риски предоставления недостоверной информации. Штраф для юрлиц может составить 300 тыс. рублей, для ИП — до 50 тыс. рублей. При повторном выявлении нарушения компании грозит приостановление деятельности.