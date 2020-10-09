Количество выданных микрозаймов (до 30 тыс. рублей), или займов «до зарплаты», в августе 2020 года составило 1,5 млн единиц, что на 3,8% больше, чем было выдано в предыдущем месяце (в июле 2020 года — 1,44 млн). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных микрозаймов несколько снизилось — на 2,9%.

Наибольшее количество займов было выдано в Москве (71,7 тыс. ед.), Московской области (64,6 тыс. ед.), Краснодарском крае (55,6 тыс. ед.), а также в Свердловской (54,7 тыс. ед.) и Кемеровской (50,8 тыс. ед.) областях.

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов продемонстрировали Республика Башкортостан (плюс 8,9%), Волгоградская (плюс 8,7%) и Оренбургская (плюс 7,2%) области, а также Пермский край (плюс 6,3%) и Новосибирская область (плюс 6,2%). Единственным регионом, где было зафиксировано незначительное сокращение количества выданных микрозаймов, стала Архангельская область (минус 3,1%). В Москве и Санкт-Петербурге рост выдачи займов «до зарплаты» составил 1,9% и 4,6% соответственно.