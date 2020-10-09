Объем сделок по купле-продаже и аренде офисов в Москве в III квартале упал в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет «Российская газета» . Так, сделки были заключены по 149 тыс. кв. м — это минимальное значение с 2006 года. Об этом сообщает JLL. Более половины сделок c офисами в III квартале пришлось на компании, предоставляющие бизнес-услуги (60%), на втором месте — компании сферы услуг (11%), на третьем — банки и финансовые организации (10%).

Почти вдвое вырос объем сделок аренды в «гибких» пространствах — до 18 тыс. м. До конца 2021 года заявлено к открытию еще около 60 тыс. кв. м новых гибких офисов и 82 тыс. кв. м площадей в формате built-to-suit при наличии арендатора. Также до конца нынешнего года планируется ввод 230 тыс. кв. м бизнес-центров и традиционных офисов.

Увеличивается доля вакантности на офисном рынке — по итогам квартала она выросла до 11,5%. В классе «В» доля свободных площадей достигла максимума с 2012 года и составила 15,6%. Низкий спрос и рост предложения приведут к увеличению доли свободных площадей до 12,5—13% к концу 2020 года, считают аналитики JLL.