ВТБ совместно с международной платежной системой Visa удвоит кешбэк, начислив 3% за все покупки до конца года по кредитной «Карте возможностей» Visa с опцией «сash back». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Двойное вознаграждение получат клиенты, которые оформят новую кредитную «Карту возможностей» Visa с опцией «cash back» до 31 декабря 2020 года. За все покупки до конца года по этой карте банк начислит двойное вознаграждение.

Кешбэк начисляется в программе лояльности «Мультибонус» в виде бонусных рублей, которые можно потратить в онлайн-каталоге или перевести деньгами на счет карты в ВТБ.

Максимальная сумма покупок, за которые начисляются бонусные рубли, остается без изменений: 75 тыс. рублей для розничных клиентов, 150 тыс. — в рамках пакета услуг «Привилегия».

«Карта возможностей» сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. Обслуживание карты с опцией «сash back» для сегмента «Привилегия» бесплатно, для розничных клиентов составляет 590 рублей в год.