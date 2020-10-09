ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 10 октября.

Курс доллара понизился на 88,73 копейки, составив 77,0284 рубля (77,9157 рубля на 9 октября). Курс евро снизился на 98,27 копейки до 90,7163 рубля (91,699 рубля на 9 октября).

На валютных торгах Московской биржи на 12:41 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 8 копеек и составил 77,28 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 13 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 91,12 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 76,88—77,33 рубля за доллар и 90,5—91,14 рубля за евро.