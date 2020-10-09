Власти РФ в период пандемии коронавируса уже выделили на поддержку авиаотрасли (авиакомпаний и аэропортов) 22,8 млрд рублей, всего предусмотрено 36,1 млрд рублей господдержки, следует из презентации Минтранса РФ.

«Всего предусмотрено: 36,1 миллиарда рублей… На 5 октября 2020 года выделено 22,8 миллиарда рублей», — говорится в презентации.