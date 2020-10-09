Президент РФ Владимир Путин, возможно, примет участие в форуме «Россия зовет», сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Действительно, с организаторами форума ведется проработка», — сказал представитель Кремля, говоря об участии Путина в форуме.

По мнению Пескова, «конечно же, эпидемиологическая обстановка во всем мире не могла не наложить отпечаток на ход подготовки». «Вместе с тем организаторы все-таки решили не сдаваться и провести этот форум, используя все технологические достижения, имеющиеся под рукой, не жертвуя количеством участников, форум будет проведен в формате онлайн», — сказал представитель Кремля.

Он еще раз отметил, что «прорабатывается возможность участия президента».