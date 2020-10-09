Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МС Банка Рус на уровне «ruА-». Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «стабильный», говорится в сообщении агентства.

«Рейтинг банка обусловлен приемлемой оценкой рыночных позиций, невысоким запасом капитала, удовлетворительным качеством активов, высоким уровнем корпоративного управления и операционной эффективности. Также агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки МС Банку Рус в случае необходимости со стороны материнской структуры — крупнейшей в Японии универсальной торговой компании Mitsubishi Corporation. Пересмотр прогноза с «позитивного» на «стабильный» отражает ожидания агентства по повышению рисков в сегменте автокредитования в условиях пандемии, что окажет давление на укрепление конкурентных позиций на фоне сокращения буфера абсорбции убытков банка», — отмечается в релизе.

По данным аналитиков, основу активов банка составляет портфель ссуд физлиц (85% валовых активов на 1 сентября 2020-го). Специализация банка на автокредитовании со средней суммой в пределах 1,5 млн рублей объясняет высокую оценку диверсификации активных операций на объектах крупного кредитного риска и высокий уровень обеспеченности ссудного портфеля (на 1 сентября 2020-го весь объем розничных ссуд является обеспеченным; залоговое покрытие кредитного портфеля составило около 200%).

Уровень просроченной задолженности находится на низком уровне для сопоставимых банков (уровень просроченной задолженности в розничном портфеле — 2,2%; уровень фактического резервирования — около 4% при среднем уровне более 6% на 1 сентября 2020-го по автокредитам на российском банковском рынке), заключили в «Эксперт РА».

