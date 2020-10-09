Около 50 самых богатых американцев обладают почти таким же состоянием, что и половина населения США, сообщает агентство Bloomberg.

Состояние 1% богатейших американцев в совокупности составляет 34,2 трлн долларов. При этом 165 млн жителей США владеют суммарно только 2,08 трлн.

При этом за последний год 50 самых богатых американцев суммарно разбогатели на 339 млрд долларов.

Отмечается, что пандемия коронавируса увеличила это неравенство среди граждан Соединенных Штатов.

Аналитики, опрошенные агентством, добавляют, что подавляющее большинство жителей страны не извлекают выгоду из роста цен на акции. В частности, поколение американцев, которые родились в период с 1981 по 1996 год, контролируют только 4,6% богатства в США. Это несмотря на то, что именно эти граждане являются главной рабочей силой.