Глава СберБанка Герман Греф предложил включить плату за вывоз твердых коммунальных отходов в единый платежный документ по услугам ЖКХ, чтобы увеличить собираемость платежей. Для этого он попросил Минстрой, Минприроды и Минфин рассмотреть возможность изменения федерального законодательства и подзаконных актов для централизованного выставления счетов населению и юридическим лицам за услуги ЖКХ, включая твердые коммунальные отходы. Соответствующее письмо было направлено 6 октября премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает в пятницу, 9 октября, РБК со ссылкой на имеющуюся копию документа (подлинность подтвердил источник, знакомый с его содержанием).

«Обращение поступило, находится на проработке», — сообщили РБК в пресс-службе правительства. Представитель «Сбера» отказался от комментариев.

«Мы поддерживаем инициативу Грефа по внесению платежа за мусор в единую квитанцию вместе с другими жилищно-коммунальными услугами. Сейчас в пилотных регионах по поручению министра [Дмитрия Кобылкина] хотим провести такой эксперимент», — отметил представитель Минприроды.

Текущее законодательство позволяет ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям договариваться о печати единых квитанций, самостоятельно регулируя вопрос, на кого ложатся расходы по печати и распространению платежных документов, сообщили в пресс-службе Минстроя. По мнению ведомства, собираемость платежей за вывоз отходов могут повысить распространение существующих и появление новых вариантов онлайн-оплаты, а также информирование населения. В Минфин пока не поступали предложения Грефа, сказал представитель ведомства.

По данным Минприроды, из-за пандемии коронавируса платежи от населения и бизнеса за вывоз мусора резко сократились: за первое полугодие 2020 года дебиторская задолженность операторов выросла почти на 20% до 46,7 млрд рублей, а кредиторская задолженность — на 2,8% до 40,1 млрд. По данным Общероссийского народного фронта, средняя собираемость платежей за мусор с начала 2019 года по май 2020-го составила 79% от плановой.

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В качестве «оперативных мер по повышению собираемости платежей» за мусор глава «Сбера» предлагает сделать обязательным указание единого лицевого счета, присвоенного помещению в государственной информационной системе ЖКХ. Также он выступает за введение административной ответственности за неуказание таких данных, сведений об объеме предоставленных коммунальных услуг и плате за них.

«Указанные меры позволят плательщикам вносить все платежи за жилищно-коммунальные услуги одновременно даже при отсутствии некоторых платежных документов и повысят собираемость», — заключает Греф.

Интерес к проблеме собираемости платежей в письме Грефа объясняется тем, что СберБанк «содействует созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» и уже одобрил финансирование пяти проектов по строительству комплексов по переработке отходов на общую сумму 14 млрд рублей. Инициатива по включению платежей за вывоз отходов в единую платежку существенно повысит привлекательность отрасли для частных инвестиций и кратно увеличит строительство новых мощностей по обработке, обезвреживанию и утилизации отходов, заключает Греф.

Кроме того, «Сбер» сможет заработать и напрямую от увеличения собираемости платежей за услуги ЖКХ и вывоз твердых коммунальных отходов, рассуждает РБК. За первое полугодие 2020 года чистые комиссионные доходы СберБанка по РСБУ составили 227,5 млрд рублей. Банк не выделяет комиссии за оказание услуг по приему платежей за ЖКУ в отдельную графу. Всего, по данным единой межведомственной информационной статистической системы, за январь — июнь текущего года россияне заплатили за ЖКУ, капремонт и жилое помещение 634,9 млрд рублей. По оценкам аналитика Банка БКФ Максима Осадчего, доходы «Сбера» от этой деятельности могли составить 1—2 млрд рублей за первое полугодие. Для сравнения: на комиссиях за денежные переводы за тот же период СберБанк заработал 31 млрд рублей. Представитель банка отказался от комментариев на эту тему.

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Если плата за услугу по вывозу мусора будет включена в единый платежный документ повсеместно, то деньги сначала будут поступать на единый транзитный счет, а затем уже распределяться по компаниям, замечает заместитель руководителя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. Таким образом, СберБанк сможет заработать не только на комиссиях за прием платежей, но и на хранении денег на этом счете и его обслуживании, добавляет эксперт.



Сейчас в России нет единого стандарта взимания платы за вывоз мусора с населения и бизнеса, говорит глава ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин. «В большинстве регионов плата за мусор либо приходит отдельной квитанцией, либо включается в квитанцию с платой за другую коммунальную услугу, чаще всего за свет или газ. Это объясняется тем, что у поставщиков электричества и газа есть полная база данных проживающих — плательщиков за коммунальные услуги, к которой нет доступа у региональных операторов по обращению с отходами», — объясняет он.

