Адвокаты, защищающие фигурантов дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его деловых партнеров, направили в Следственный комитет финальные ходатайства о прекращении уголовного преследования своих подзащитных, пишет РБК . Об этом сообщил адвокат Калви Тимофей Гриднев. Дело было заведено в феврале 2019 года на фоне корпоративного конфликта в банке «Восточный», где Baring Vostok был тогда крупнейшим акционером, и касалось сделки по обмену выданного банком кредита на 2,5 млрд рублей на активы люксембургской компании, чью стоимость следствие посчитало низкой.

«При подписании протоколов ознакомления с материалами дела все обвиняемые и защитники подают финальные ходатайства о прекращении уголовного дела», — сказал Гриднев. По его словам, в основе ходатайств лежит анализ доказательств, который свидетельствует, что обвинения «полностью необоснованны, а привлечение к уголовной ответственности всех обвиняемых незаконно». В ходатайстве в СКР в отношении Майкла Калви в очередной раз подчеркивается, «что, во-первых, у банка были забалансовые обязательства, которые возникли задолго до участия фондов в качестве мажоритарного инвестора в капитале «Восточного», сказал Гриднев. Кроме того, там говорится о законности кредитования «Первого кредитного бюро» (ПКБ) на основе возвратности и равноценности акций IFTG суммам кредитов при заключении соглашения об отступном, что подтверждает в том числе и заключение эксперта, назначенного следствием, добавил адвокат.

Суд оставил под домашним арестом Майкла Калви Такое же решение принято в отношении Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева.

Адвокат топ-менеджера Baring Vostok Ивана Зюзина Виктория Бурковская привела в своем ходатайстве несколько аргументов в пользу прекращения дела. Так, в Арбитражном суде Амурской области были установлены обстоятельства погашения кредита ПКБ, и они имеют преюдициальное значение для расследуемого уголовного дела, пишет юрист. Шестой апелляционный суд еще в 2019 году установил, что отступное принято банком «Восточный» и обязательства ПКБ были урегулированы «к обоюдному удовлетворению сторон». Когда Baring Vostok и Аветисян объединяли банки «Восточный» и «Юниаструм» в 2016 году, подконтрольные им Evison и «Финвижн» заключили акционерное соглашение, которое требовало разрешения ситуации с долгом ПКБ. От удовлетворения долга зависела реализация опциона на 9,9% акций банка. Опцион был выдан «Финвижн», но из-за начала конфликта в 2018 году Baring уклонялся от его исполнения. «Финвижн» в 2019 году после возбуждения уголовного дела добилась принудительного исполнения опциона в амурском арбитраже.

Второй аргумент основан на том, что следователи не доказали получение обвиняемыми денежных средств, добавила Бурковская. По ее словам, когда попросили следователя приобщить к делу подтверждающие это документы, полученные от БКС, следователь отказал. Ранее адвокаты фигурантов дела и сам Майкл Калви неоднократно заявляли, что компания банка Balakus имела обязательства перед «БКС Кипр» на 2,5 млрд рублей, по которым были заложены евробонды на 5 млрд рублей на балансе банка. Банку было важно не допустить списания евробондов с баланса, поэтому пришлось использовать схему с погашением долга через Balakus, написала Бурковская. Она указала, что выдача кредита не противоречила воле банка «Восточный», также ни одно из действий фигурантов дела не направлено на исполнение объективной стороны преступления, то есть выдачу кредитных средств.

Представитель «Восточного» сообщил, что у банка «нет каких-либо сомнений в обоснованности обвинений, предъявленных фигурантам».