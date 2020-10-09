Ирак официально присоединился к Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), это решение принято по итогам ежегодного собрания совета управляющих банка, сообщила пресс-служба иракского внешнеполитического ведомства.

«Активные усилия МИД Ирака… успешно завершились согласием членов совета управляющих ЕБРР на присоединение Ирака к совету в ходе голосования на ежегодном заседании, которое прошло в Лондоне 7—8 октября», — говорится в заявлении пресс-службы.

ЕБРР не возобновит инвестиции в РФ после избрания нового президента И. о. главы банка Юрген Ригтеринк отметил, что рекомендации, которые Европейский банк реконструкции и развития получил в отношении России от акционеров в 2014 году, остаются в силе.

Согласно заявлению, статус официального члена ЕБРР позволит Ираку «воспользоваться международным опытом в банковской сфере для развития этого сектора, получить техническую поддержку и помощь, которая создаст подходящий фундамент для инвестиционной деятельности».

ЕБРР, созданный в 1991 году, ведет операции в 69 странах. Акционерами финансового института являются США, Япония, страны Евросоюза, а также Россия.